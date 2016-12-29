В посёлке Зеленоборск Печорского района Республики Коми запущена современная блочно-модульная котельная

Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит обеспечить жителей населённого пункта бесперебойным теплоснабжением. Ранее населённый пункт отапливался котельной компании «Транснефть-Север», мощности которой, после расширения производственных мощностей, стало не хватать. Правительством Республики Коми было принято решение об установке современной блочно-модульной котельной, отапливаемой пеллетами. При этом в рамках социального партнёрства нефтяная компания оказала содействие в доставке оборудования с завода-изготовителя в городе Ижевске и его установке в посёлке Зеленоборск. В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы основного и вспомогательного оборудования, в том числе с режимной наладкой сетей теплоснабжения. Новая котельная построена за счёт собственных средств Коми тепловой компании и находится на её балансе. С «Транснефть-Север» достигнуты договорённости о возможности, при необходимости, использования мощности ведомственной котельной.