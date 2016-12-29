www.gazetakomi.ru

Трёхцветный символ республики

29.12.2016   Новости Коми
Закон «Об утверждении Государственного флага Коми ССР» был принят 27 ноября 1991 года на X сессии Верховного Совета Коми ССР.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien