Для детей, состоящих на профилактических учётах, должны быть максимально доступны программы дополнительного образования и внеурочной деятельности

В 2017 году в Республике Коми в экспериментальном режиме ожидается запуск системы предоставления сертификатов, дающих детям возможность обучения по любой программе дополнительного образования исходя из их интересов. Такое решение было принято по итогам работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми. Особое внимание на заседании комиссии было рекомендовано уделить организации досуга детей, состоящих на профилактических учётах, в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года. В текущем году внеурочной деятельностью было охвачено 77412 несовершеннолетних, из них детей, состоящих на профилактических учётах, - чуть более 5%. Вопрос организации детского отдыха стоит на особом контроле прокуратуры. Заместитель Председателя Правительства-министр образования науки и молодёжной политики региона Наталья Михальченкова поставила перед комиссией задачу совместно с МВД и региональным управлением УФСИН России выработать комплекс мер по трудоустройству несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений системы исполнения наказания и образовательных учреждений закрытого типа. В ходе заседания также были представлены результаты реализации программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра (2016-2017 годы)», пилотного проекта по созданию модели работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, также рассмотрен вопрос по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми в части профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. ***По итогам 11 месяцев 2016 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории республики, снизилось на 38,6%. На 19,1% сократилось число несовершеннолетних, совершивших преступления под воздействием алкоголя, в состоянии наркотического опьянения - на 75%. В рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики за 2016 год в муниципальных образованиях республики проведено 326 заседаний межведомственных социальных консилиумов, рассмотрено 3836 дел в отношении семей, находящихся в социально опасном положении и «группы риска» по различным основаниям. Кроме того, были организованы межведомственные профилактические операции «Подросток», «Контакт», «Лидер», «Хмель», «Единый день профилактики». Так, за период проведения операции «Подросток» социальная помощь оказана 16 453 семьям, 19 374 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Органами занятости трудоустроено 9773 подростка.