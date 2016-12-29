Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл приём граждан по личным вопросам

Среди вопросов, по которым обращались граждане, - содействие в улучшении жилищных условий и благоустройстве, оказание медицинской помощи и реабилитации, развитие отдельных видов спорта в республике, подготовка профессиональных кадров, организация образовательного процесса и трудоустройство. В частности, жители Корткеросского района обратились по вопросу содействия в предоставлении помещения для хранения и исследования коллекции собранных этнографических материалов, а также организации уроков по краеведению и мастер-классов по народно-художественным промыслам для детей. Помещения, предлагаемые администрацией муниципалитета, по словам заявителей, для указанных целей не подходят. Сергей Гапликов поручил заместителю Председателя Правительства-министру образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталье Михальченковой выехать в ближайшее время в Корткеросский район, чтобы лично разобраться в ситуации и представить варианты её разрешения. Житель Сыктывкара представил руководителю региона ряд предложений по развитию в республике хоккея с шайбой: в том числе по обучению тренерских кадров, подготовке и воспитанию спортсменов, а также проведению соревнований республиканского уровня. Сергей Гапликов поручил Министерству физической культуры и спорта Республики Коми использовать предложения в качестве основы для создания дорожной карты по развитию данного вида спорта, включив заявителя в число экспертов, чей опыт и предложения будут учтены при подготовке данного документа. Всем жителям, обратившимся на личный приём, будут даны письменные ответы в сроки, предусмотренные законодательством.