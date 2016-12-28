Минимальную зарплату в Республике Коми установили выше федерального МРОТ и дифференцированно для севера и юга республики

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Коми заключили сегодня представители сторон социального партнерства Республики Коми. Документ скрепили подписями первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова, председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» Людмила Ляшенкова, вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми (СППР) Владислав Рудой. Согласно подписанному соглашению, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Коми будет увеличена до 8100 рублей в месяц по южной природно-климатической зоне республики и до 9300 рублей в месяц - по северной природно-климатической зоне региона. Кроме этого, документ предусматривает повторное повышение минимальной зарплаты в регионе с 1 июля 2017 года до 8700 рублей в месяц и до 10000 рублей в месяц по южной и северной природно-климатическим зонам республики соответственно. Таким образом, в республике устанавливается положение, при котором минимальная заработная плата в регионе превышает общероссийский МРОТ [сегодня он составляет 7500 рублей в месяц - Прим.] Помимо этого, в Республике Коми впервые установлена минимальная зарплата дифференцированно для севера и юга республики. Как отметила Лариса Максимова, заключение соглашения инициировано Правительством Республики Коми по поручению Главы региона Сергея Гапликова и отвечает посылу, который задал Президент Российской Федерации Владимир Путин, когда говорил о том, что прожиточный минимум и минимальная заработная плата должны фактически сравняться до 2018 года. «Сегодня мы делаем значительный шаг - ведь минимальный размер оплаты труда отражает уровень жизни населения и качество жизни региона целом. От подписания соглашения, конечно, зависит уровень оплаты труда многих работников бюджетной сферы и повышение оплаты труда в хозяйствующих субъектах малого и среднего бизнеса, что не менее важно, - подчеркнула вице-премьер. - К тому же подписание соглашения - это важный этап совместной деятельности Правительства Республики Коми, Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми», Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми на пути постепенного повышения за 1,5 - 2 года минимальной зарплаты в Коми до величины прожиточного минимума». Положения документа обязательны для работодателей-членов СППР Республики Коми, работодателей, которые присоединились к соглашению, а также работодателей - государственных органов, органов местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий. Соглашение также распространяется на организации, не заявившие мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к соглашению. Соглашение действует в отношении работников, состоящих в трудовых отношениях со всеми указанными работодателями, кроме работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. ***Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Коми официально опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» и доступно для пользователей на официальном Портале Республики Коми http://law.rkomi.ru/files/57/22639.pdf Обращение министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми к работодателям Республики Коми о присоединении к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Республике Коми опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» и доступно для пользователей на официальном Портале Республики Коми http://law.rkomi.ru/files/57/22642.pdf