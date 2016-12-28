На шахтах в Воркуте возобновлена деятельность по ведению горных работ

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. Сегодня Воркутинской городской суд принял решение об отмене административной приостановки ведения горных работ на шахтах АО «Воркутауголь». По данным предприятия, 28 декабря с 15 часов все добывающие предприятия компании работают в штатном режиме. По поручению Главы республики Сергея Гапликова Правительство Республики Коми подключилось к решению сложившейся ситуации. Проводились необходимые консультации и мероприятия во взаимодействии с руководством «Воркутаугля», обеспечивающие устранение причин, которые стали основанием для ранее принятого решения о приостановке деятельности шахт.