В Республике Коми будут приняты повышенные меры безопасности во время новогодних и масштабных спортивных мероприятий

Меры по обеспечению безопасности при подготовке и проведении праздничных новогодних мероприятий, а также в ходе в ходе проведения Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре, обсудили сегодня участники республиканской Антитеррористической комиссии под председательством Главы Республики Коми Сергея Гапликова. Сергей Гапликов отметил, что Республика Коми всегда отличалась спокойной, стабильной обстановкой, что не даёт повода для расслабленного подхода к проведению мероприятий с массовым участием людей. «Впереди - новогодние праздники, школьные каникулы, время проведения различных праздничных мероприятий. Это период, когда люди активно отдыхают, но нам с вами терять бдительность нельзя. Вопросы обеспечения безопасности людей при подготовке и проведении праздничных мероприятий должны оставаться на особом контроле. Общая задача для всех служб, правоохранительных и надзорных органов, органов местного самоуправления - отработать этот период качественно и спокойно», - обратил внимание участников комиссии Глава Республики Коми. Сергей Гапликов отметил особую ответственность руководителей муниципалитетов по соблюдению мер безопасности в период праздничных каникул в районах с преимущественным размещением деревянных домов и построек, а также на состояние готовности сотрудников сферы ЖКХ и оперативных спасательных служб к предотвращению инцидентов в жилищно-коммунальном комплексе. «До нового года остаются считаные дни, которые можно и нужно использовать для проверки готовности, как городов и районов в целом, так и отдельных площадок на которых будут проводиться утренники и другие торжества, и устранения, пусть даже незначительных, на первый взгляд, недочётов. Необходимо минимизировать все возможные риски, чтобы праздники прошли для людей спокойно», - отметил Глава Республики Коми. Также участники совещания рассмотрели ряд иных вопросов, в том числе обсудили ход реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми, рассмотрели деятельность муниципальных антитеррористических комиссий в 2016 году, утвердили план работы республиканской антитеррористической комиссии на 2017 год.