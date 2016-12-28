Коллектив сотрудников Национального музыкально-драматического театра Республики Коми награждён Почётными грамотами Республики Коми

Соответствующий указ подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Указ Главы Республики Коми от 23 декабря 2016 года №150 «О награждении Почётной грамотой Республики Коми» За большой вклад в развитие и сохранение национального театрального искусства и связи с 25-летием со дня образования учреждения наградить Почётной грамотой Республики Коми коллектив сотрудников государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми».