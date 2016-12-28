Ряду жителей республики присвоены Почётные звания «Заслуженный работник Республики Коми»

Звание «Заслуженный работник Республики Коми» с формулировкой «За заслуги перед Республикой Коми» присвоено в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 23 декабря 2016 года №151. Указ Главы Республики Коми от 23 декабря 2016 года №151 «О присвоении почётного звания Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми» За заслуги перед Республикой Коми присвоить почётное звание Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми»: Гаджиеву Юсифу Алим оглы - заведующему лабораторией финансово-экономических проблем Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар; Жигаленковой Наталье Анатольевне - бригадиру животноводства Центрального отделения сельскохозяйственного производственного кооператива «Княжпогостский», Княжпогостский район; Кузнецовой Антонине Анатольевне - заведующему Усть-Куломским филиалом государственного казённого учреждения Республики Коми «Республиканская общественная приёмная Главы Республики Коми»; Кузнецовой Надежде Ивановне - оператору компьютерного набора структурного подразделения «Редакция журнала «Войвыв кодзув» автономного учреждения Республики Коми «Издательский дом Коми», город Сыктывкар; Лютоевой Ларисе Ивановне - директору государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Вымского района»; Мельниченко Василию Терентьевичу - начальнику общего отдела филиала «Аэронавигация Северного Урала» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», город Сыктывкар; Семину Александру Львовичу - лесничему (старшему государственному инспектору по охране леса) - руководителю Яснэгского участкового лесничества Государственного учреждения Республики Коми «Сыктывдинское лесничество» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; Цыпановой Елене Александровне - заместителю главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника №3».