В 2017 году Республика Коми получит 6,8 миллиона рублей из федерального бюджета на создание условий по развитию образования

Республика Коми вошла в список 17 регионов-получателей федеральной субсидии на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Перечень субъектов утверждён в Москве на заседании комиссии Министерства образования и науки России под председательством заместителя министра образования и науки Российской Федерации Вениамина Каганова. Субсидия выделяется в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.