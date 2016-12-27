Проект Республики Коми «Емва — территория опережающего развития» признан самым амбициозным

Защита проектов по развитию моногородов состоялась накануне в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Успешное участие в защите проектов по развитию моногородов будет учитываться при предоставлении федеральной поддержки на реализацию мероприятий проектов. Команда Емвы выиграла в номинации «Самый амбициозный проект». Всего в итоговой аттестации приняли участие проекты от 33 российских моногородов. Перед этим команды, управляющие проектами по развитию моногородов, с 14 ноября по 26 декабря прошли обучение на базе академии. В состав комиссии по оценке проектов вошли заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве России Михаил Прядильников, заместитель министра Минэкономразвития России Александр Цыбульский, проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин, корпоративный директор - заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Марина Коротаева, советник Внешэкономбанка Сергей Крюков, первый заместитель генерального директора Фонда развития моногородов Сергей Карпов, Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Программа «Емва - территория опережающего развития» подразумевает формирование благоприятной жизненной среды в городе, диверсификацию и развитие экономической базы, обеспечение надежной транспортной и инженерной инфраструктуры. Ключевыми проектами в рамках программы развития Емвы станут строительство высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 33 гектаров круглогодичного использования, завершение строительства и ввод в эксплуатацию санатория «Серегово». Кроме того, на освободившихся территориях бывших градообразующих предприятий (ГУФСИН и завод ДВП) планируется создать индустриальный парк «Емва» площадью 76 гектаров. Специализация индустриального парка: комплексная переработка древесины, логистика, производство строительных материалов. В рамках программы в 2017-2018 годах запланирована реализация 17 проектов благоустройства города, в том числе освещение центральной улицы города и обустройство тротуаров. Помимо этого для развития инфраструктуры будут реализованы 9 проектов, один из которых строительство новой котельной. Крупные проекты, формирование благоприятной жизненной среды, по мнению разработчиков программы, станут базой и для развития малого бизнеса, связанного, в частности, с созданием малых промышленных производств на базе индустриального парка, обслуживанием отдыхающих в санатории «Серегово». Основным результатом программы развития города Емва к 2021 году разработчики называют прирост ВВП, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений. Общим итогом будет исключение г. Емва из перечня моногородов.