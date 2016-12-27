Сформированная в Республике Коми структура органов по противодействию коррупции позволяет проводить системную работу по выявлению и устранению коррупционных рисков

Итоги этой деятельности в 2016 году подвели сегодня на заседании республиканской Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провёл Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин. На заседании комиссии, в частности, прозвучала информация о мерах по профилактике и устранению нарушений антикоррупционного законодательства в органах государственной власти и местного самоуправления при реализации полномочий по распоряжению государственным и муниципальным имуществом; о минимизации возможных коррупционных рисков в сферах здравоохранения и ЖКХ. Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин напомнил, что для Республики Коми работа по противодействию коррупции является одной из приоритетных задач. В рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и Главы Республики Коми Сергея Гапликова в регионе принимается широкий спектр мер, направленных, в первую очередь, на создание условий, препятствующих возможности совершения коррупционных действий. Администрация Главы Республики Коми, как ответственный за профилактику коррупционных правонарушений орган исполнительной власти, продолжает совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы. В республике утверждена и реализуется региональная программа противодействия коррупции, в рамках которой широко привлекаются общественные организации. Выстроена вертикаль по противодействию коррупции от высшего республиканского органа - Комиссии, возглавляемой Главой Республики Коми - до конфликтных комиссий, рабочих и консультативных групп, образованных в государственных и муниципальных органах власти, которые рассматривают весь спектр вопросов, от стратегических документов до конкретных индивидуальных обращений служащих. М.Порядин поручил Администрации Главы Республики Коми, совместно со всеми участниками данного процесса продолжить совершенствование технологии противодействия коррупции, опираясь на федеральные разработки, анализируя собственную деятельность и изучая опыт субъектов Российской Федерации. Особо Руководитель Администрации подчеркнул необходимость ведения постоянной разъяснительной работы среди лиц, занимающих государственные должности. Для минимизации потенциальных коррупционных рисков Комиссией принято решение об активизации работы по проведению обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для служащих. Кроме того, в рамках утверждённого Комиссией плана на 2017 год в республике будет усилена работа по противодействию коррупции в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам, - жилищном строительстве, здравоохранении, системе законодательной власти Республики Коми на муниципальном уровне; а также пресечению нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного финансового контроля.