Планы реализации проекта по освоению Пижемского месторождения в Республике Коми закреплены в соглашении между «Руститаном» и госкорпорацией «Росатом»

Сегодня, 27 декабря 2016 года, в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации компания «РУСТИТАН» и Государственный научный центр России «ВНИИНМ» имени А.А.Бочвара при содействии Правительства Республики Коми подписали соглашение о стратегическом партнерстве по реализации инвестиционного проекта по строительству вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения и комплексном освоении титановых месторождений в Республике Коми. «Подписание данного соглашения - первый шаг в большом сотрудничестве между компанией и научным центром по реализации указанного инвестпроекта. Сегодняшнее подписание важно для Республики Коми, которая находится в стадии возрождения, подъёма экономики. Республика Коми – богатейшая природная кладовая, и нам совсем небезразлично, кто будет работать с нашими богатствами. Со своей стороны, Правительство региона окажет максимальную организационную поддержку», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства Республики Коми-постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации Григорий Саришвили. Партнерство сторон направлено на социально-экономическое и промышленное развитие Республики Коми, а также на обеспечение отечественной продукцией организаций и предприятий, входящих в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Освоение проекта осуществляется в рамках государственной программы по импортозамещению в гражданских отраслях экономики и оборонно-промышленном комплексе. Ведущий российский институт атомной отрасли в рамках реализации проекта разработает эффективные промышленные технологии для получения высокосортных товарных продуктов из сырья Пижемского месторождения, а также примет участие в проектировании и строительстве обогатительного и гидрометаллургического комбинатов на территории Республики Коми. Для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в освоение минерально-сырьевой базы титана и кварца на территории Республики Коми будет создана рабочая группа при Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу, в состав которой войдут представители Правительства Республики Коми, Госкорпорации «Росатом», компании «РУСТИТАН», а также других заинтересованных лиц. ***Верхнепижемский участок Пижемского месторождение титана, расположенный в Усть-Цилемском районе Республике Коми, является крупнейшим в мире по ресурсам титановой руды и комплексным по сопутствующим полезным ископаемым, в породах которого содержатся кварцевые пески, каолинит-кварцевые песчаники, редкие и редкоземельные элементы, базальты, а также золото и алмазы россыпи Ичетью. ЗАО «РУСТИТАН» - компания «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ», является недропользователем Верхнепижемского лицензионного участка, на территории которого реализуется инвестиционный проект «Строительство вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения». АО «ВНИИНМ» - «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара», является головной организацией Госкорпорации «Росатом» по вопросам материаловедения и технологий обращения.