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Кино на равных

27.12.2016   Новости Коми
Фильмы в нём смогут смо- треть люди с инвалидностью по слуху и зрению. На презен- тации тифлокиноклуба «Кино на равных» побывал и корре- спондент «Семейного круга».

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