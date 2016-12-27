Поздравление с Днём спасателя Российской Федерации

«Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб! Дорогие друзья! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём спасателя Российской Федерации! Рискуя жизнью, вы первыми приходите на помощь во время пожаров, стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф. В экстремальной ситуации принимаете ответственные решения, от которых зависят благополучие, здоровье, а зачастую и жизни людей. Высокий профессионализм, дисциплина, ответственное отношение к делу, отзывчивость, мужество и готовность к самопожертвованию, - именно эти качества отличают спасателей нашей республики. Уверены, опираясь на традиции, используя наработанный опыт, грамотно применяя современные технологии и спецтехнику, вы и дальше будете эффективно решать стоящие перед вами задачи. Примите глубокую благодарность и признательность за ваш нелегкий труд, за героизм и отвагу, и наши пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного счастья, благополучия и поменьше опасных дежурств!» Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми.