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В 2017 году Республика Коми получит 249,8 миллиона рублей из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

27.12.2016   Новости Коми
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.  Данные средства направляются на бесплатное обеспечение ветеранов войн, членов семей ветеранов Великой Отечественной войны, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и граждан, которые пострадали от этой катастрофы, пленников фашизма, героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Орденов Славы, Героев Социалистического труда, военнослужащих периода ВОВ и граждан, которые обеспечивали работу противовоздушной обороны, строительство прифронтовых объектов, детей с ограниченными возможностями и инвалидов. По состоянию на декабрь 2016 года в Республике Коми федеральную льготу получают 28374 человека. 

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