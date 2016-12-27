В 2017 году Республика Коми получит 249,8 миллиона рублей из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Данные средства направляются на бесплатное обеспечение ветеранов войн, членов семей ветеранов Великой Отечественной войны, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и граждан, которые пострадали от этой катастрофы, пленников фашизма, героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Орденов Славы, Героев Социалистического труда, военнослужащих периода ВОВ и граждан, которые обеспечивали работу противовоздушной обороны, строительство прифронтовых объектов, детей с ограниченными возможностями и инвалидов. По состоянию на декабрь 2016 года в Республике Коми федеральную льготу получают 28374 человека.