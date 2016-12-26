Вопросами кадрового обеспечения отрасли образования займётся Совет, образованный при Минобрнауки Республики Коми

Совещательный орган сформирован в рамках исполнения задач, обозначенных Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, для консолидаций усилий по развитию системы педагогического образования и повышению качества подготовки педагогических кадров в регионе, а также содействия профессиональному становлению и развитию педагогических работников образовательных организаций. В состав Совета вошли представители министерства, Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова, Коми республиканского института развития образования, Управления образования Администрации МОГО «Сыктывкар», Коми республиканского лицея при Сыктывкарском государственном университете. Председателем Совета назначена Наталья Михальченкова. В задачи Совета входят разработка предложений по повышению качества подготовки кадров по программам высшего и среднего профессионального образования для отрасли «Образование» в Республике Коми; развитие социального партнёрства и сетевого взаимодействия, кластерной кооперации образовательных организаций отрасли «Образование» в Республике Коми; разработка предложений по созданию мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций Республики Коми; содействие в развитии и популяризации национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia по педагогическим компетенциям и программы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills; содействие в развитии системы сопровождения молодых педагогов и их профессионального карьерного роста.