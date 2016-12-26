Автопарк региональной противопожарной службы пополнился новыми автоцистернами

Торжественная передача подразделениям противопожарной службы региона ключей от новой пожарной техники состоялась сегодня, 26 декабря, на Стефановской площади Сыктывкара. Семь новых автомобилей отправились в пожарные части Сысольского, Прилузского, Княжпогостского и Сыктывдинского районов, а также в п.Водный (МОГО «Ухта») и микрорайон Южный (МОГО «Инта»). Как отметил на церемонии передачи машин заместитель Председателя Правительства Республики Коми Константин Лазарев, обеспечение пожарной безопасности является приоритетным направлением деятельности Правительства региона. Качественное выполнение этой задачи возможно при полной комплектации пожарных подразделений современной техникой, которое позволит обеспечивать безопасность даже в самых отдалённых населённых пунктах, подчеркнул К. Лазарев. Новая техника обладает высокой проходимостью и повышенной вместимостью цистерн, оснащена современным аварийно-спасательным оборудованием. В настоящее время, с учётом приобретённой техники, в арсенале республиканских пожарных - 218 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники. Специализированная техника приобретена за счёт средств республиканского бюджета в рамках Государственной программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».