Республика Коми получит 19,8 миллиона рублей из федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 2017 году

В рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ в 2017 году предполагается произвести единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей на одного специалиста медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации. Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%. В 2016 году за единовременными компенсационными выплатами в рамках программы «Земский доктор» обратились 45 врачей, прибывших в сельские населённые пункты и посёлки городского типа Республики Коми. За последние четыре года действия программы наиболее активно её использовали Сыктывдинская ЦРБ (прибыло 28 врачей), Усть-Куломская ЦРБ (24 врача), Прилузская ЦРБ (20 врачей). Также успешно воспользовалось программой «Земский доктор» Бюро судебно-медицинской экспертизы, которому удалось укомплектовать 4 сельских отделения и 3 отделения в посёлках городского типа.