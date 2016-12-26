43,2 миллиона рублей поступит в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта в Республике Коми по строительству животноводческого комплекса на 1200 голов

Проект ООО «Южное» по строительству фермы крупного рогатого скота беспривязного содержания на 1200 голов в посёлке Гуляшор Прилузского района вошёл в перечень 22 инвестиционных проектов, которые смогут, при поддержке Минсельхозпрода России, возместить часть прямых понесённых затрат. Соответствующее решение приняла Комиссия по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, которое состоялось в Москве под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Игоря Кузина. Общая стоимость проекта - 630,4 миллиона рублей, из них 264 миллиона - средства господдержки. В рамках проекта планируется строительство двух животноводческих помещений на 480 коров каждое, здания родильного отделения на 240 голов с профилакторием для молодняка и здания доильного молочного блока. Запуск первого объекта - коровника на 480 скотомест с доильно-молочным блоком запланирован на 29 декабря.