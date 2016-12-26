Правительство Республики Коми и Ростелеком развивают сотрудничество

Перспективы развития связи и расширения доступа граждан к средствам телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Коми обсудили сегодня в Сыктывкаре Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин и Вице-президент - Директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко. Стороны договорились об активизации сотрудничества по привлечению ресурсов для развития новых отраслевых проектов, а также использованию инвестиционных и интеграционных возможностей компании в рамках реализации проектов по построению систем «Безопасный город», телекоммуникационной архитектуры органов государственной власти и активному использованию телекоммуникационных инструментов для оказания услуг в электронном виде. Кроме того в ходе встречи речь шла о масштабном проекте развития инфраструктуры связи на территории труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, старт которому дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Михаил Порядин и Андрей Балаценко обсудили возможность участия компании в данном проекте, с учётом существующей технологической сети «Ростелекома» и перспективных планов. Правительство Республики Коми и Ростелеком развивают сотрудничество Перспективы развития связи и расширения доступа граждан к средствам телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Коми обсудили сегодня в Сыктывкаре Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин и Вице-президент - Директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко. Стороны договорились об активизации сотрудничества по привлечению ресурсов для развития новых отраслевых проектов, а также использованию инвестиционных и интеграционных возможностей компании в рамках реализации проектов по построению систем «Безопасный город», телекоммуникационной архитектуры органов государственной власти и активному использованию телекоммуникационных инструментов для оказания услуг в электронном виде. Кроме того в ходе встречи речь шла о масштабном проекте развития инфраструктуры связи на территории труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, старт которому дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Михаил Порядин и Андрей Балаценко обсудили возможность участия компании в данном проекте, с учётом существующей технологической сети «Ростелекома» и перспективных планов.