В 2017 году Республика Коми получит из федерального бюджета 223,6 миллиона рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Согласно Федерального закона «О государственной социальной помощи», региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает. По состоянию на 1 декабря 2016 года региональную социальную доплату к пенсии в Республике Коми получают 17814 человек. Средний размер региональной социальной доплаты к пенсии в республике составляет 2528 рублей. На эти цели за 11 месяцев 2016 года направлено 502 млн. рублей, в том числе около 127 млн. рублей - из бюджета Республики Коми.