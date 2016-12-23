В Республике Коми усилят меры пожарной безопасности накануне праздников

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми Константин Лазарев призвал муниципалитеты и профильные ведомства к неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Работа в этом направлении проводится в рамках поручения Главы региона Сергея Гапликова. Сегодня, 23 декабря, К. Лазарев провёл заседание Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. «Прошу ещё раз обратить внимание на готовность первичных средств пожаротушения, чтобы они были в наличии и в исправном состоянии и находились в установленных местах. Люди должны знать порядок действий при пожаре, а также уметь пользоваться этими средствами», – напомнил К. Лазарев. Он также подчеркнул, что все недочеты, выявленные в ходе проверок, должны быть устранены. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Константин Сухарев доложил, что все объекты на сегодня готовы к проведению праздничных мероприятий. «Нарушения, которые мы выявили, были устранены непосредственно на месте», – заверил он. В праздничных мероприятиях на территории Республики Коми будет задействовано 823 объекта, в том числе 419 с массовым пребыванием детей. В целях обеспечения пожарной безопасности муниципалитетам рекомендовано исключить применение пиротехнической продукции и открытого огня при проведении праздничных и иных массовых мероприятий внутри помещений, а также ограничить её применение на открытых площадках. При этом места проведения праздничных салютов и фейерверков на территориях поселений должны быть определены с учётом мер безопасности На объектах проведения праздничных мероприятий будет предусмотрено введение дополнительного дежурства ответственных должностных лиц, членов добровольных пожарных формирований, общественных помощников.