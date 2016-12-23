В Сыктывкаре наградили лауреатов Малой Нобелевской Премии Республики Коми – 2016

В торжественной церемонии принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов. В этом году на конкурс заявились 405 школьников из всех муниципалитетов республики. Из них во второй этап прошли 117 человек. «Дорогие ребята! Я очень рад приветствовать вас в этом зале - молодых, целеустремлённых, энергичных и креативных. Вы - гордость и светлое будущее нашей любимой республики, пример для подрастающего поколения. Пусть эта Малая нобелевская премия станет началом ваших дальнейших успехов и достижений. Желаю вам больше позитива и оптимизма в жизни, и, конечно, семейного благополучия. Радуйте своих близких и учителей, чтобы они, выпуская вас, могли оставить себе частичку вашей теплоты, добра и любви. С наступающим вас Новым Годом!» - обратился к юным исследователям Сергей Гапликов. Глава Республики Коми поблагодарил компанию «Нобель Ойл» за сотрудничество в поддержке талантливой молодёжи республики и наградил победителей конкурса в номинации «За достижения в изучении точных наук». ***«Малая нобелевская премия» учреждена нефтяной компанией «Нобель Ойл» в декабре 1993 года в Усинске. С 2004 года вручается в Инте. В 2010 года при поддержке Правительства Республики Коми премия приобрела республиканский статус и получила название «Малая Нобелевская премия Республики Коми». В 2016 году Премия проходит в рамках трёхстороннего соглашения между Правительством Республики Коми, компанией «Нобель Ойл» и банком «РУБЛЕВ». В 2016 году Премия проводится по 7 номинациям в двух возрастных группах (учащиеся 6-8 классов и учащиеся 9-11 классов): - за достижения в изучении точных наук; - за достижения в изучении естественных наук; - за достижения в изучении обществознания; - за достижения в изучении языкознания; - за творческие достижения; - за достижения в области экономики – номинация от АО КБ «РУБЛЕВ»; - за достижения в области технического творчества. Призовой фонд Премии в 2016 году - 15 000 рублей для каждой номинации.