Утверждена территориальная программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года

Программа определяет перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно; порядок формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь и способы её оплаты; а также предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам на территории Республики Коми бесплатно. Программа сформирована с учётом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учётом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Республики Коми, основанных на данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей Республики Коми, транспортной доступности медицинских организаций и плотности населения на территории Республики Коми. Министерству здравоохранения Республики Коми поручено до 1 января 2017 года представить на утверждение Правительству Республики Коми стоимость Программы по источникам финансового обеспечения, по условиям оказания медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, нормативы объёмов медицинской помощи. Ознакомиться с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года.