Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил обеспечить максимально безопасные и комфортные условия для проведения новогодних праздников

«Призываю руководителей муниципалитетов и коммунальных служб быть предельно организованными во время проведения новогодних мероприятий. Все экстренные службы должны находиться в режиме повышенной готовности, тщательно контролируя текущую ситуацию, в том числе с учётом погодных условий. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы праздники прошли без каких-либо происшествий, максимально безопасно и комфортно для жителей нашей любимой республики», - поставил задачу Сергей Гапликов.