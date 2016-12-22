Пресс-служба Главы Республики Коми публикует дополнительные материалы к заседанию Правительства республики

Доклад и.о. министра экономики Республики Коми Марины Анисимовой на заседании Правительства Республики Коми по вопросу «О подготовке кадров в соответствии с потребностями рынка труда». Презентация Содоклад министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Ильи Семяшкина на заседании Правительства Республики Коми по теме: «О подготовке кадров в соответствии с потребностями рынка труда». Презентация Доклад заместителя Председателя Правительства Республики Коми-министра образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Натальи Михальченковой «О подготовке кадров в системе профессионального образования Республики Коми». Презентация Доклад заместителя Председателя Молодёжного Правительства Республики Коми Владислава Куца «Об итогах работы Молодёжного правительства Республики Коми в 2016 году». Доклад министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергея Емельянова «Информация о взаимодействии Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми с членами Молодёжного правительства Республики Коми».