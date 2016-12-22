Минэкономики Республики Коми отметило положительный опыт работы УГТУ по созданию Центра содействия занятости студентов и выпускников

Такую оценку озвучила и.о. министра экономики Республики Коми Марина Анисимова сегодня, 22 декабря, на заседании Правительства Республики Коми. В повестку заседания был вынесен вопрос о подготовке кадров в соответствии с потребностями рынка труда. Как рассказала М.Анисимова, при обращении в Центр, студенты и выпускники получают рекомендации по эффективному поведению на рынке труда, консультации по различным вопросам трудоустройства. Также им предоставляется возможность выбрать место для прохождения практики, которая является обязательным элементом учебного процесса, с целью дальнейшего трудоустройства в компанию. По итогам мониторинга карьерного роста выпускников выявлены данные об общем количестве и занимаемых должностях трудоустроенных выпускников УГТУ всех годов выпуска. Доминирующее место по трудоустройству занимают крупные нефтегазодобывающие предприятия. В 2016 году в Центре было представлено свыше 500 вакансий со стороны 55 предприятий-работодателей. По итогам исследования Центра, организованного в июне 2016 года при участии 162 организаций, сформирована сводная прогнозная кадровая потребность в разрезе направлений подготовки и предприятий, с целью выявления востребованности направлений подготовки, планирования объема подготовки кадров и внесения предложений по улучшению взаимодействия с работодателями. М.Анисимова отметила, что опыт работы Центра содействия занятости студентов и выпускников необходимо распространять, проецируя его на другие вузы и региональные организации, задействованные в прогнозе и подготовке кадров для экономики республики.