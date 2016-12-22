Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил с днём рождения олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России Василия Рочева-старшего

«Уважаемый Василий Павлович! От имени Правительства Республики Коми, от себя лично поздравляю Вас с 65-летием со дня рождения и благодарю за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Коми! Всю свою жизнь Вы посвятили спорту, лыжным гонкам, своим упорством и мастерством добились выдающихся результатов. Вы представляли нашу республику в сборной команде страны по лыжным гонкам, были участником двух Зимних олимпиад. На Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде завоевали «серебро» в 30-километровой гонке, в составе мужской сборной стали олимпийским чемпионом в эстафетной гонке. Чемпион мира, многократный чемпион СССР, многократный победитель и призер самых престижных международных соревнований, Вы прославили имя нашей республики в спортивном мире. Вы не только выдающийся спортсмен, но и талантливый тренер, воспитавший немало высококлассных лыжников-гонщиков, среди которых - чемпионы и призеры России, мастера спорта международного класса, участники Олимпийских игр. От всей души желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, сил и энергии, благополучия, долгих и счастливых лет жизни!» Глава Республики Коми С.А.Гапликов Фото из архива пресс-службы