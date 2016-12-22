Поздравление с Днём энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Республики Коми! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём энергетика! В современном мире энергетике отводится особая роль. От вашего опыта, мастерства и профессионализма, ответственного отношения к делу напрямую зависит бесперебойная работа как крупных, так и малых предприятий, организаций, детских садов, школ, больниц, тепло и уют каждого дома. А в условиях суровой северной зимы, когда тепло и свет из простых благ превращается в острую жизненную необходимость, ваш труд приобретает особую значимость, быть энергетиком - и почетно, и сложно, и ко многому обязывает. Уважаемые энергетики, спасибо вам за ваш нелёгкий труд, достойный вклад в развитие экономики и социальной сферы республики. За то, что, не жалея себя и в жару, и в холод обеспечиваете бесперебойную работу энергетической системы нашей республики. Отдельное спасибо ветеранам, чей добросовестный труд является примером для молодёжи, только начинающей свой путь в энергетической отрасли. Желаем всем работникам и ветеранам энергетического комплекса республики доброго здоровья, счастья и благополучия, успешной реализации всех планов, надёжной, стабильной и безаварийной работы! Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми