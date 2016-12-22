В Республике Коми усилят контроль за продажей спиртосодержащих непищевых средств и алкогольных суррогатов

Такое решение было принято в ходе заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Коми. Открывая заседание, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова напомнила собравшимся о произошедшем накануне в Иркутске массовом отравлении спиртосодержащим лосьоном «Боярышник». Количество жертв уже составило свыше 60 человек, более 100 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Л.Максимова рассказала, что республика уже выходила на федеральный уровень с законодательной инициативой по ужесточению правил продажи спиртосодержащих непищевых товаров. «Нашу инициативу услышали. В ближайшее время может быть принято решение о полном запрете продажи в стране спиртосодержащей непищевой продукции», - проинформировала первый вице-премьер. Она также предложила в преддверии новогодних праздников организовать совместно с правоохранительными органами проведение тотальных проверок по выявлению суррогатной и спиртосодержащей непищевой алкогольной продукции в розничных магазинах, в том числе в аптечной сети и парфюмерных отделах. Тему поддержал первый замминистра экономики Коми Алексей Просужих, сообщив, что ведомством сформирован и поддерживается в актуальном состоянии список объектов, где осуществляется реализация спиртосодержащей непищевой продукции. В рамках реализации мероприятий по противодействию распространению спиртосодержащей непищевой продукции направлены обращения в адрес предпринимателей о добровольном отказе от продажи данного вида продукции. Администрациям муниципальных образований рекомендовано принять меры по прекращению продажи спиртосодержащей непищевой продукции на территории муниципалитета. В ряде городов и районов республики в случае предоставления в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности, в договорах предусмотрено условие осуществления деятельности с запрещением продажи спиртосодержащей непищевой продукции. Участники заседания также обсудили ситуацию с продажей алкоголя в точках общественного питания. Президент Некоммерческой организации «Торговая ассоциация Республики Коми» Галина Лапшина пожаловалась, что именно такие точки зачастую торгуют суррогатным алкоголем на вынос. В свою очередь Алексей Просужих заверил, что уже принят федеральный закон, который должен урегулировать деятельность по продаже алкоголя в предприятиях общепита. Законом в частности предусмотрено введение отдельного лицензирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Помимо этого, установлено, что продажа алкоголя допускается только в объектах организации общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей, с условием вскрытия продавцом потребительской тары (упаковки). В законе также прописано, что потребление алкогольной продукции, приобретенной в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте. «Министерство экономики уже начало проводить мониторинг торговых точек общественного питания в республике, чтобы проверить на соответствие тем требованиям, которые на них накладывает Федеральный закон, вступающий в силу с 31 марта 2017 года», - добавил А.Просужих. Лариса Максимова поручила скоординировать усилия при внесении изменений в региональные правовые акты, чтобы к вступлению в силу Федерального закона быть готовыми к новым правилам лицензирования, и провести разъяснительную работу среди населения и предпринимателей.