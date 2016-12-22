Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре

Утверждены тарифы на услуги бань для льготных категорий жителей столицы Коми.

Право на льготное посещение бань закреплено решением Совета МО ГО»Сыктывкар». Действие льготных тарифов на период 1 января по 31 декабря 2017 года распространяется на помывку в общем и ванно-душевом отделениях на полтора часа посещения.

В частности, льгота предоставляется на помывку в общем и ванно-душевом отделениях неработающим инвалидам I и II групп и неработающим пенсионерам (женщинам, достигшим возраста 55 лет и старше, мужчинам, достигшим возраста 60 лет и старше), получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения для южной природно-климатической зоны Республики Коми, и проживающих в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории города Сыктывкара. Стоимость посещения для данной категории льготников составляет от 90 до 120 рублей за одну помывку в зависимости от бани и дня недели.

Кроме того, к льготной категории отнесены малоимущие граждане — семьи или одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых (которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Стоимость посещения для малоимущих граждан составляет 130 рублей.

Также установлен тариф для детей в возрасте от года до семи лет в размере 80 рублей.

Тарифы на услуги баньМУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».

Номер бани, день посещения Продолжи-тельность посещения Тариф, руб./чел. 1 Бани №5, №10, №11 (независимо от дня недели) Общее отделение 1 час 30 мин 150,00 Льготные категории граждан 1 час 30 мин 90,00 2 Бани №3, №4, №7, №8, №9 2.1 В будние дни (понедельник-пятница): Сауна вместимостью 6 человек 1 час 1000,00 Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин 200,00 Ванно-душевое отделение 1 час 30 мин 200,00 Льготные категории граждан 1 час 30 мин 90,00 2.2 В выходные (суббота-воскресение) и праздничные дни: Сауна вместимостью 6 человек 1 час 1100,00 Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин 250,00 Ванно-душевое отделение 1 час 30 мин 250,00 Льготные категории граждан 1 час 30 мин 120,00 3 3.1 Независимо от дня недели и номера бани: Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет 1 час 30 мин 80,00 3.2 Малоимущие граждане 1 час 30 мин 130,00 Номер бани, день посещения Продолжи-тельность посещения Тариф, руб./чел. 1 Бани №5, №10, №11 (независимо от дня недели) Общее отделение 1 час 30 мин 150,00 Льготные категории граждан 1 час 30 мин 90,00 2 Бани №3, №4, №7, №8, №9 2.1 В будние дни (понедельник-пятница): Сауна вместимостью 6 человек 1 час 1000,00 Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин 200,00 Ванно-душевое отделение 1 час 30 мин 200,00 Льготные категории граждан 1 час 30 мин 90,00 2.2 В выходные (суббота-воскресение) и праздничные дни: Сауна вместимостью 6 человек 1 час 1100,00 Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин 250,00 Ванно-душевое отделение 1 час 30 мин 250,00 Льготные категории граждан 1 час 30 мин 120,00 3 3.1 Независимо от дня недели и номера бани: Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет 1 час 30 мин 80,00 3.2 Малоимущие граждане 1 час 30 мин 130,00

По сообщению администрации Сыктывкара

Запись Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре впервые появилась Газета Коми.