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Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре

22.12.2016   Новости Коми, Сыктывкар

Утверждены тарифы на услуги бань для льготных категорий жителей столицы Коми.

Право на льготное посещение бань закреплено решением Совета МО ГО»Сыктывкар». Действие льготных тарифов на период 1 января по 31 декабря 2017 года распространяется на помывку в общем и ванно-душевом отделениях на полтора часа посещения.

В частности, льгота предоставляется на помывку в общем и ванно-душевом отделениях неработающим инвалидам I и II групп и неработающим пенсионерам (женщинам, достигшим возраста 55 лет и старше, мужчинам, достигшим возраста 60 лет и старше), получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения для южной природно-климатической зоны Республики Коми, и проживающих в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории города Сыктывкара. Стоимость посещения для данной категории льготников составляет от 90 до 120 рублей за одну помывку в зависимости от бани и дня недели.

Кроме того, к льготной категории отнесены малоимущие граждане — семьи или одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых (которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Стоимость посещения для малоимущих граждан составляет 130 рублей.

Также установлен тариф для детей в возрасте от года до семи лет в размере 80 рублей.

Тарифы на услуги баньМУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».

Номер бани, день посещения

Продолжи-тельность посещения

Тариф,

руб./чел.

1

 Бани №5, №10, №11 (независимо от дня недели)

Общее отделение

1 час 30 мин

150,00

Льготные категории граждан

1 час 30 мин

90,00

2

 Бани №3, №4, №7, №8, №9

2.1

  

В будние дни (понедельник-пятница):

Сауна вместимостью 6 человек

1 час

1000,00

Отделение 2 разряда (общее)

1 час 30 мин

200,00

Ванно-душевое отделение

1 час 30 мин

200,00

Льготные категории граждан

1 час 30 мин

90,00

2.2

  

В выходные (суббота-воскресение) и праздничные дни:

Сауна вместимостью 6 человек

1 час

1100,00

Отделение 2 разряда (общее)

1 час 30 мин

250,00

Ванно-душевое отделение

1 час 30 мин

250,00

Льготные категории граждан

1 час 30 мин

120,00

3

3.1

 Независимо от дня недели и номера бани:

Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет

1 час 30 мин

80,00

3.2

 Малоимущие граждане

1 час 30 мин

130,00
  Номер бани, день посещения Продолжи-тельность посещения Тариф,

руб./чел.

 
1 Бани №5, №10, №11 (независимо от дня недели)    
  Общее отделение 1 час 30 мин 150,00
  Льготные категории граждан 1 час 30 мин 90,00
2 Бани №3, №4, №7, №8, №9    
 

2.1

  

В будние дни (понедельник-пятница):

    
  Сауна вместимостью 6 человек 1 час 1000,00
  Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин 200,00
  Ванно-душевое отделение 1 час 30 мин 200,00
  Льготные категории граждан 1 час 30 мин 90,00
 

2.2

 В выходные (суббота-воскресение) и праздничные дни:    
  Сауна вместимостью 6 человек 1 час 1100,00
  Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин 250,00
  Ванно-душевое отделение 1 час 30 мин 250,00
  Льготные категории граждан 1 час 30 мин 120,00
3

3.1

 Независимо от дня недели и номера бани:

Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет

  

1 час 30 мин

  

80,00
3.2 Малоимущие граждане 1 час 30 мин 130,00

 

По сообщению администрации Сыктывкара

Запись Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре впервые появилась Газета Коми.

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