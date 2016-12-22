Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре
Утверждены тарифы на услуги бань для льготных категорий жителей столицы Коми.
Право на льготное посещение бань закреплено решением Совета МО ГО»Сыктывкар». Действие льготных тарифов на период 1 января по 31 декабря 2017 года распространяется на помывку в общем и ванно-душевом отделениях на полтора часа посещения.
В частности, льгота предоставляется на помывку в общем и ванно-душевом отделениях неработающим инвалидам I и II групп и неработающим пенсионерам (женщинам, достигшим возраста 55 лет и старше, мужчинам, достигшим возраста 60 лет и старше), получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения для южной природно-климатической зоны Республики Коми, и проживающих в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории города Сыктывкара. Стоимость посещения для данной категории льготников составляет от 90 до 120 рублей за одну помывку в зависимости от бани и дня недели.
Кроме того, к льготной категории отнесены малоимущие граждане — семьи или одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых (которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Стоимость посещения для малоимущих граждан составляет 130 рублей.
Также установлен тариф для детей в возрасте от года до семи лет в размере 80 рублей.
Тарифы на услуги баньМУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».
|
|
Номер бани, день посещения
|
Продолжи-тельность посещения
|
Тариф,
руб./чел.
|
1
|Бани №5, №10, №11 (независимо от дня недели)
|
|
|
|Общее отделение
|
1 час 30 мин
|
150,00
|
|Льготные категории граждан
|
1 час 30 мин
|
90,00
|
2
|Бани №3, №4, №7, №8, №9
|
|
|
2.1
|
В будние дни (понедельник-пятница):
|
|
|
|Сауна вместимостью 6 человек
|
1 час
|
1000,00
|
|Отделение 2 разряда (общее)
|
1 час 30 мин
|
200,00
|
|Ванно-душевое отделение
|
1 час 30 мин
|
200,00
|
|Льготные категории граждан
|
1 час 30 мин
|
90,00
|
2.2
|
В выходные (суббота-воскресение) и праздничные дни:
|
|
|
|Сауна вместимостью 6 человек
|
1 час
|
1100,00
|
|Отделение 2 разряда (общее)
|
1 час 30 мин
|
250,00
|
|Ванно-душевое отделение
|
1 час 30 мин
|
250,00
|
|Льготные категории граждан
|
1 час 30 мин
|
120,00
|
3
3.1
|Независимо от дня недели и номера бани:
Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет
|
1 час 30 мин
|
80,00
|
3.2
|Малоимущие граждане
|
1 час 30 мин
|
130,00
|
|Номер бани, день посещения
|Продолжи-тельность посещения
|Тариф,
руб./чел.
|1
|Бани №5, №10, №11 (независимо от дня недели)
|
|
|
|Общее отделение
|1 час 30 мин
|150,00
|
|Льготные категории граждан
|1 час 30 мин
|90,00
|2
|Бани №3, №4, №7, №8, №9
|
|
|
2.1
|
В будние дни (понедельник-пятница):
|
|
|
|Сауна вместимостью 6 человек
|1 час
|1000,00
|
|Отделение 2 разряда (общее)
|1 час 30 мин
|200,00
|
|Ванно-душевое отделение
|1 час 30 мин
|200,00
|
|Льготные категории граждан
|1 час 30 мин
|90,00
|
2.2
|В выходные (суббота-воскресение) и праздничные дни:
|
|
|
|Сауна вместимостью 6 человек
|1 час
|1100,00
|
|Отделение 2 разряда (общее)
|1 час 30 мин
|250,00
|
|Ванно-душевое отделение
|1 час 30 мин
|250,00
|
|Льготные категории граждан
|1 час 30 мин
|120,00
|3
3.1
|Независимо от дня недели и номера бани:
Отделение 2 разряда (общее) и ванно-душевое отделение для детей в возрасте от 1 года до 7 лет
|
1 час 30 мин
|
80,00
|3.2
|Малоимущие граждане
|1 час 30 мин
|130,00
По сообщению администрации Сыктывкара
Запись Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре впервые появилась Газета Коми.