Персональная выставка фотографа Марины Сиваковой «Дневник. Личная экспедиция»

«Всё, что происходит внутри твоей головы.

Может произойти внутри фотоаппарата»

24 февраля в 16.00 в Национальной галерее Республики Коми состоится открытие персональной выставки фотохудожника из Санкт-Петербурга, работающего в Республике Коми Марины Сиваковой

«Дневник. Личная экспедиция».

Ощущение сопричастности к «пространству жизни», эксклюзивности наступает после щелчка фотоаппарата, дающего возможность быстро материализовать эмоции, зафиксировать эстетическое переживание. Фотоработы Марины Сиваковой влияют на внутренний мир, вызывают сильные эмоции. Она «играет» с миром, лишь касаясь его реальности. В ее работах драматическая борьба света и тени – СВЕТОПИСЬ. Эффекты чёрно-белых отношений, контрастов и мягкихполутеней делают фотографии Марины искусством.

В Коми Республику (Ухту) Марина приехала в ноябре 2014 года. В творческих и рабочих поездках по республике (Ухта, Сыктывкар, Воркута) были сделаны серии фотографий, представленных на выставке.

«Я всегда мечтала рисовать. Графику. Но так и не случилось. Когда-то давно папа подарил мне мой первый (и последний — дальше был только Nikon) Canon. Это был Canon PowerShot A320 (все еще храню ту флешку на 16 мб, шедшую в комплекте). Конечно, я фотографировала цветочки. Куда без цветочков! Но очень быстро переключилась на отражения. Как-то мама застала меня уткнувшейся в лужу где-то на улицах города.

С тех пор прошло больше 10 лет…

Почему Дневник. Личная экспедиция?

В какой-то момент я не захотела быть очередным свадебным фотографом в Петербурге. И уехала. На Север. И эта выставка — малая часть того, что я вижу и чувствую, выйдя за пределы своей зоны комфорта. Фотография — способ видеть мир. Рефлексия».

Работы Марины Сиваковой опубликованы в журналах «Digital Photo» (Москва), «Photographer» (Канада), «Осень в Massimo Sicilia», «Комерсантъ» (Санкт-Петербург), «Грани интерьера» (Новосибирск).

Со слов Марины «осмысленный путь в фотографии она начинала через автопортреты». Работа фотографа вышла в финал в конкурсе Nikon «Я в сердце изображения» (2013). Она приняла участие во 2-ой международной фотопремии «100 лучших фотографий 2016 года».

В 15.30 состоится пресс-конференция Марины Сиваковой для журналистов.

Куратор: Орлова Ольга Владимировна 24-56-61

Ждем Вас по адресу: ул. Кирова, 44

Национальная галерея Республики Коми работает:

ежедневно с 1000 до 1800, каждый четверг с 1000 до 2000,

понедельник – выходной.

Дополнительная информация по тел. 24-05-07, 24-10-51.

Сайт в интернете: http://www.ngrkomi.ru/

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/ngrkomi